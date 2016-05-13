Мешков рассудит ЦСКА и «Краснодар», Вилков — «Зенит» и «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура российской Премьер-Лиги. Как сообщается на официальном сайте РФС, встречу с участием ЦСКА и «Краснодара» обслужит Виталий Мешков из Дмитрова. На игру «Зенит» — «Локомотив» назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. «Ростов» и «Урал» рассудит москвич Сергей Карасёв.

15 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор — Александр Лапин (Уфа).

«Анжи» — «Мордовия»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Павел Кулалаев (Волжский); инспектор — Андрей Будогосский (Москва).

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

16 мая (понедельник)

«Амкар» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

«Спартак» — «Терек»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Кубань» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор — Станислав Сухина (Малаховка).

«Ростов» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).