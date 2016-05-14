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Бегович: я не думаю об уходе из «Челси», нас ждёт очень важное лето

Бегович: я не думаю об уходе из «Челси», нас ждёт очень важное лето
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Вратарь «Челси» Асмир Бегович поделился ожиданиями от работы с Антонио Конте, который возглавит синих после Евро-2016.

«Похоже, Конте — очень хороший человек. Он входит в число лучших тренеров мира и хорошо говорит по-английски. Нас ждёт очень важное лето, нужно расслабиться и зарядиться энергией на следующий сезон. Будет крайне важно попасть в Лигу чемпионов, потому что этот турнир — одна из причин, по которым я перешёл в „Челси“. Мы должны вернуться на вершину и выигрывать трофеи. Тренер принесёт с собой какие-то изменения, но я даже не думаю о смене клуба», — цитирует Беговича Goal.

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