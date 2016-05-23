Слуцкий: Широков сможет принести пользу сборной России, он капитан команды

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, были ли у него сомнения по поводу вызова на чемпионат Европы — 2016 полузащитника ЦСКА Романа Широкова.

«Широков — капитан национальной команды и человек, который внёс большой вклад в выход сборной на Евро. Я уверен, что и сегодня он сможет приносить пользу национальной команде. В каком качестве? Посмотрим, как кто будет выглядеть, и только после этого будем определять основной состав. У нас есть ещё тренировочные сборы и контрольные матчи. Каждый игрок, который вызван в национальную команду, независимо от того, какое количество времени он будет проводить на футбольном поле, — это важная единица. И каждый вносит свой вклад в те результаты, которые сборная будет показывать», — приводит слова Слуцкого «Российская газета».