Зидан: Роналду будет готов к матчу с «Атлетико», он в стопроцентной форме

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду будет в полном порядке в финальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

«Роналду в своей стопроцентной форме, у него не будет проблем. В субботу у нас была двусторонняя игра, и Роналду не принял в ней участия. Однако это было сделано лишь из соображений предосторожности. Он готовится к финалу и будет готов к матчу. Мы в хорошем физическом состоянии, что в порядке вещей», — приводит слова Зидана Marca.

Игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».