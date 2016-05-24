Зидан: Роналду будет готов к матчу с «Атлетико», он в стопроцентной форме
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду будет в полном порядке в финальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.
«Роналду в своей стопроцентной форме, у него не будет проблем. В субботу у нас была двусторонняя игра, и Роналду не принял в ней участия. Однако это было сделано лишь из соображений предосторожности. Он готовится к финалу и будет готов к матчу. Мы в хорошем физическом состоянии, что в порядке вещей», — приводит слова Зидана Marca.
Игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».
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