Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан: Роналду будет готов к матчу с «Атлетико», он в стопроцентной форме

Зидан: Роналду будет готов к матчу с «Атлетико», он в стопроцентной форме
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду будет в полном порядке в финальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

«Роналду в своей стопроцентной форме, у него не будет проблем. В субботу у нас была двусторонняя игра, и Роналду не принял в ней участия. Однако это было сделано лишь из соображений предосторожности. Он готовится к финалу и будет готов к матчу. Мы в хорошем физическом состоянии, что в порядке вещей», — приводит слова Зидана Marca.

Игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022