Жиру: это был один из лучших сезонов в моей карьере

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру подвёл итог уходящего сезона. 29-летний футболист забил 16 мячей в 38 матчах АПЛ.

«Я хотел бы напомнить вам, что сезон начинается не 1 января, даже если некоторым так удобнее считать и делать какие-либо выводы. Нападающего определяет стабильность. У меня было шесть очень хороших месяцев и ещё несколько, на которые пришлась серия из 15 матчей без голов. Несмотря на это, минувший сезон был одним из лучших в моей карьере.

Стараюсь не обращать внимания на критику, но кое-какие комментарии я всё же слышал. Конечно же мне больше нравится слушать приятные комментарии, но я понимаю, что критика будет всегда», — цитирует Жиру L'Equipe.