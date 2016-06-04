Жиру: это был один из лучших сезонов в моей карьере
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Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру подвёл итог уходящего сезона. 29-летний футболист забил 16 мячей в 38 матчах АПЛ.
«Я хотел бы напомнить вам, что сезон начинается не 1 января, даже если некоторым так удобнее считать и делать какие-либо выводы. Нападающего определяет стабильность. У меня было шесть очень хороших месяцев и ещё несколько, на которые пришлась серия из 15 матчей без голов. Несмотря на это, минувший сезон был одним из лучших в моей карьере.
Стараюсь не обращать внимания на критику, но кое-какие комментарии я всё же слышал. Конечно же мне больше нравится слушать приятные комментарии, но я понимаю, что критика будет всегда», — цитирует Жиру L'Equipe.
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