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Sky Sports включил Головина в топ-10 самых интересных молодых игроков Евро-2016

Sky Sports включил Головина в топ-10 самых интересных молодых игроков Евро-2016
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Британское издание Sky Sports составило список из десяти молодых игроков, за которыми надо следить во время предстоящего чемпионата Европы во Франции. В топ-10 вошёл полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Александр Головин.

Кроме него, в рейтинге также оказались футболисты сборной Англии Деле Алли и Маркус Рашфорд, французские игроки Антони Марсьяль и Кингсли Коман, Брил Эмболо (Швейцария), Дивок Ориги (Бельгия), Ренату Санчес (Португалия), а также немцы Лерой Зане и Юлиан Вайгль.

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