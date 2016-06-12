Врач сборной России подарил болельщику билеты на матчи команды на Евро-2016

Врач сборной России Эдуард Безуглов подарил болельщику Якину, который уже много лет путешествует на главные футбольные первенства, два билета на матчи российской сборной на чемпионате Европы — 2016.

Ещё в конце мая Безуглов сообщил, что готов отдать Якину свои билеты на матчи со Словакией и Уэльcом, а сегодня выполнил обещание.

Материал «Чемпионата» о необычном болельщике можно прочитать по данной ссылке: «Мой» билет на матч в Рио отдали проститутке».