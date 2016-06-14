Австрия — Венгрия: стали известны стартовые составы команд
Поделиться
Стали известны стартовые составы сборных Австрии и Венгрии на матч первого тура группового этапа Евро-2016.
Австрия: Альмер, Кляйн, Драгович, Хинтереггер, Фукс, Баумгартлингер, Алаба, Юнузович, Арнаутович, Харник, Янко.
Венгрия: Кирай, Фиола, Гузмич, Ланг, Кадар, Гера, А. Надь, Кляйнхайслер, Джуджак, Салаи, Немет.
Встреча начнётся в 19:00 мск и будет показана в прямом эфире на телеканалах «Матч! Наш спорт», «Матч! Футбол 1» и на «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия — Венгрия.
Комментарии
- 16 декабря 2023
-
09:23
-
09:18
-
09:10
-
08:37
-
08:11
-
07:37
-
06:56
-
06:55
-
06:31
-
06:29
-
06:14
-
05:59
-
05:54
-
05:39
-
04:58
-
04:31
-
04:27
-
03:46
-
03:17
-
03:02
-
02:58
-
02:50
-
02:38
-
02:32
-
01:55
-
01:53
-
01:48
-
01:37
-
01:23
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:34
-
00:30
Партнерский контент