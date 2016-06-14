Австрия — Венгрия: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Австрии и Венгрии на матч первого тура группового этапа Евро-2016.

Австрия: Альмер, Кляйн, Драгович, Хинтереггер, Фукс, Баумгартлингер, Алаба, Юнузович, Арнаутович, Харник, Янко.

Венгрия: Кирай, Фиола, Гузмич, Ланг, Кадар, Гера, А. Надь, Кляйнхайслер, Джуджак, Салаи, Немет.

Встреча начнётся в 19:00 мск и будет показана в прямом эфире на телеканалах «Матч! Наш спорт», «Матч! Футбол 1» и на «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия — Венгрия.