Гамшик признан лучшим игроком матча Россия — Словакия
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В матче второго тура группы B на чемпионате Европы — 2016 сборная России потерпела поражение от сборной Словакии (1:2). На 32-й минуте счёт с передачи Марека Гамшика открыл Владимир Вайсc, а в самом конце первого тайма отличился сам Гамшик. У россиян на 80-й минуте один мяч сумел отыграть Денис Глушаков.
Как и следовало ожидать, Гамшик был признан лучшим игроком прошедшего матча, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
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