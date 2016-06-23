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Марадона: если сборная Аргентины не победит, пусть не возвращается на родину

Марадона: если сборная Аргентины не победит, пусть не возвращается на родину
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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона считает, что национальная команда выиграет Кубок Америки. В финальном матче турнира подопечные Херардо Мартино померятся силами со сборной Чили. Игра состоится 26 июня.

«Конечно, в воскресенье мы одержим победу. Но если не победим, пусть сборная не возвращается на родину», — приводит слова Марадоны Marca.

В полуфинале турнира «альбиселесте» разгромили национальную команду США со счётом 4:0. Чилийцы нанесли поражение колумбийской сборной, забив в её ворота два гола.

Аргентина и Чили играли в финале Кубка Америки в 2015 году. Матч закончился нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти победили чилийцы со счётом 4:1.

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