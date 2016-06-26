«Томь» в товарищеском матче сыграла вничью с «Сибирью»

Сегодня «Томь» провела первый товарищеский матч перед новым сезоном, соперником команды была «Сибирь». Матч закончился вничью 0:0, сообщает официальный сайт «Томи».

Товарищеский матч

Томь — Сибирь — 0:0 (0:0)

Состав «Томи» (первый тайм): Солосин, Яблонский, Бендзь, Бордачёв, Тишкин, Ковальчук, Джахангиров, Коротаев, Попов, Дудиев, Самодин.

Состав «Томи» (второй тайм): Чуваев, Ярмолицкий, Джиоев, Тен, Комбаров, Чуперка, Баляйкин, Голышев, Пугин, Кудряшов, Касьян.

Состав «Сибири» (первый тайм): Цыган, Гладышев, Плопа, Выходил, Мищенко, Чеботару, Рухаиа, Вотинов, Азаров и два футболиста, не имеющих контрактов с «Сибирью».

Состав «Сибири» (второй тайм): Трунин, Магаль, Кушнирук, Гладышев (Мищенко, 70), Кувшинов, Коржунов, Овсепян, Беляев, Яркин и два футболиста, не имеющих контрактов с «Сибирью».