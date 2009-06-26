Касильяс: буду рад за Вилью, даже если он перейдёт в "Барсу"
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Вратарь сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс заявил, что будет рад за форварда «Валенсии» Давида Вилью, даже если тот перейдёт в «Барселону».
«Вилья — фантастический игрок, и даже если он перейдёт в „Барселону“, я буду рад за него и за его семью. Надеюсь, что ему будет хорошо», — сказал Касильяс.
Голкипер также выразил надежду, что после сделанных приобретений «Реал» снова будет показывать зрелищную игру и добиваться высоких результатов. «Что касается наших приобретений, то пока всё проходит очень хорошо. Я надеюсь, что теперь „Реал“ сможет снова показывать зрелищную игру и одновременно добиваться своих целей», — цитирует голкипера Marca.
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