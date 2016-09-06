Иммобиле: утром Вентура сказал, что я забью Израилю. Он предсказал это

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 с командой Израиля. Матч состоялся в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер» и закончился со счётом 1:3, Иммобиле забил третий мяч.

«Этим утром тренер Джампьеро Вентура увидел, что я здорово выглядел на тренировке, и сказал, что я забью Израилю. Он предсказал это. Я счастлив. Существует сильная связь между нами, очень сильная. Я многим ему обязан.

Нам досталась тяжёлая группа, и, к сожалению, только лучшая команда попадёт на ЧМ напрямую. Каждый матч будет трудным, но мы уже взяли первые три очка», — сказал Иммобиле в эфире Rai Sport.