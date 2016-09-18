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«Майнц», обыграв «Аугсбург», одержал первую победу в сезоне

«Майнц», обыграв «Аугсбург», одержал первую победу в сезоне
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В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на выезде выиграл у «Аугсбурга» со счётом 3:1, одержав первую победу в текущем первенстве.

Гости вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Джон Кордоба. На 73-й минуте хозяева отыгрались — счёт сравнял Костас Стафилидис. Две минуты спустя Юнус Малли вновь вывел «Майнц» вперёд, а на 81-й минуте окончательный результат установил Йосинори Муто. В компенсированное время у гостей был удалён Хосе Родригес.

В таблице Бундеслиги «Майнц» (4 очка) занимает 9-е место, а «Аугсбург» (3 очка) располагается на 13-й строчке.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
18 сентября 2016, воскресенье. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Кордоба – 7'   1:1 Стафилидис – 73'   1:2 Малли – 75'   1:3 Муто – 81'
Удаления: нет / Родригес – 90+3'
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