«Майнц», обыграв «Аугсбург», одержал первую победу в сезоне

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на выезде выиграл у «Аугсбурга» со счётом 3:1, одержав первую победу в текущем первенстве.

Гости вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Джон Кордоба. На 73-й минуте хозяева отыгрались — счёт сравнял Костас Стафилидис. Две минуты спустя Юнус Малли вновь вывел «Майнц» вперёд, а на 81-й минуте окончательный результат установил Йосинори Муто. В компенсированное время у гостей был удалён Хосе Родригес.

В таблице Бундеслиги «Майнц» (4 очка) занимает 9-е место, а «Аугсбург» (3 очка) располагается на 13-й строчке.