В. Иванов: пенальти в матче «Краснодар» — «Ростов» вопросов не вызывает

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил назначение пенальти в концовке матча 7-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» (2:1).

«Нападающий опережает защитника, который собирается выбить мяч. Форвард мяч „протыкает“, а соперник по инерции, как замыслил бить по мячу, делает это, но попадает в соперника. Объяснять эпизод случайностью и нелогичностью тяжелее, чем по факту назначить пенальти. Форвард в последний момент опередил защитника, который, понятно, не хотел его бить. Но так получилось – нарушение правил, это фол. Пенальти вопросов не вызывает», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».