Витсель отказался переходить в «Спартак» в 19-летнем возрасте

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель несколько лет назад мог оказаться в московском «Спартаке». Об этом рассказал бывший главный тренер красно-белых Валерий Карпин.

«Футболисты, которых «Спартак» не смог приобрести, а они впоследствии стали настоящими звёздами? Один из таких — Аксель Витсель. Мы вели с ним переговоры, ещё когда он играл в Бельгии. Ему было на тот момент лет 19. В Россию он тогда ехать не хотел. Также пытались приобрести много бразильцев из тех, которые в итоге уехали в донецкий «Шахтёр» и раскрылись там. Почему «Шахтёр»? Денег больше давали. Всё очень просто», — цитируют Карпина «Известия».

В 2012 году Аксель Витсель всё же решил перебраться в Россию, покинул лиссабонскую «Бенфику» и подписал контракт с «Зенитом». Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2017 года. Витсель начинал профессиональную карьеру в бельгийском клубе «Стандард».