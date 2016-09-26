Зидан: «Реал» потерял в последних матчах очки, но команда в хорошей форме

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Мы потеряли в последних матчах очки, это бывает, причём даже несколько раз за сезон. Важно то, как мы работаем над решением поставленных задач. Считаю, что команда в хорошей форме. Иногда такие матчи пробуждают команду, так что я не беспокоюсь. Будем работать над устранением ошибок.

Завтра я ожидаю крайне напряжённую, упорную борьбу. У „Боруссии“ несколько новых игроков, но философия клуба осталась неизменной. Они по-прежнему любят и хотят играть в футбол — равно как и мы», — отметил французский специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.