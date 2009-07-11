Федотов будет назначен наставником "Урала"

Александр Побегалов, написавший заявление об уходе с поста главного тренера после поражения от «Анжи» (0:2) и отправленный в отпуск, решил не возвращаться на пост наставника команды. Об этом в телефонном разговоре он сообщил президенту «Урала» Григорию Иванову. Новым главным тренером екатеринбургского клуба 16 июля будет назначен Владимир Федотов, ныне исполняющий обязанности главного тренера.

«Я очень благодарен Александру Михайловичу за четыре с половиной года работы. Всё это время он трудился не за страх, а за совесть. Нормальный русский мужик и отличный тренер. Но в этом году что-то не пошло. Всё-таки тренер должен что-то менять в команде после трёх — четырёх лет работы. Мы дали шанс Владимиру Федотову, и он его использовал. Пять туров команда не знает поражений. Ребята раскрепостились, появилась игра», — заявил «Спорт-экспрессу» Иванов.