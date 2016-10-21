Отец Роббена: скоро проведём переговоры с «Баварией» о продлении контракта

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен в скором времени проведёт переговоры с руководством клуба о продлении своего контракта. Об этом сообщил отец голландского футболиста Ханс Роббен.

«Мы уже договорились о сроках. Скоро проведём переговоры с «Баварией» о продлении контракта», — приводит слова Роббена-старшего Bild.

Действующий контракт Роббена с немецким градом заканчивается после нынешнего сезона. Ранее председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге отмечал, что «Бавария» наверняка продлит контракт как с Роббеном, так и с полузащитником Франком Рибери. Соглашение последнего также заканчивается летом 2017 года.