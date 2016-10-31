Венгер: Рэмси похож на Лэмпарда, у них схожие характеристики
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил полузащитника «канониров» Аарона Рэмси с легендой «Челси» Фрэнком Лэмпардом, который сейчас выступает за «Нью-Йорк Сити».
«Рэмси — техничный футболист, он любит пускаться в дриблинг, но при этом Аарон очень мобильный и выполняет большой объём работы. Он похож на Лэмпарда, потому что они оба могут как ворваться в штрафную, так и здорово пробить с дальней дистанции. У них похожие характеристики», — приводит слова Венгера интернет-портал Goal.
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