Смородская: есть те, кто болеет за «Локо», а есть те, кто нанят, чтобы шуметь

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала о конфликте с болельщиками «железнодорожников». На протяжении работы Смородской в клубе фанаты «Локомотива» неоднократно требовали её отставки.

«Невозможно перестать обращать внимание на негатив болельщиков. Я как-то поняла, что мы боремся за первое место, а нам свистят. Есть люди, которые действительно болеют за клуб, футбол, перспективы, а есть те, кто специально нанят, чтобы шуметь. Если команда борется за чемпионство, при чём тут свист?

Посещаемость „Локомотива“ при мне действительно упала. Но нельзя поднять посещаемость в отдельно взятом клубе. Дело в самом обществе. Чем больше агрессии на стадионе, тем меньше нормальных зрителей приходят. Это не то время, когда я должна извиняться перед болельщиками. Время покажет, кто перед кем должен извиниться», — сказала Смородская.