Мендеш: только Роналду может выиграть «Золотой мяч», он лучший игрок в истории

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделился мнением об успехах своего клиента.

«Криштиану выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и стал победителем Евро. Португалия – такая маленькая страна, что триумф был просто немыслим.

Думаю, только один футболист может выиграть «Золотой мяч» и приз лучшему игроку по версии ФИФА. Этот футболист – Роналду. В прошлом сезоне разница в уровне была слишком велика, если сравнивать с остальными, во всех отношениях. Он лучший игрок в истории футбола, это точно», – цитирует Мендеша Goal.