"Порту" нашёл замену Лисандро Лопесу
«Порту» подписал контракт с нападающим Радамелем Фалькао, который был приобретён у аргентинского «Ривер Плейта». За 60 процентов прав на футболиста португальский клуб заплатил? 3,9 млн. Колумбиец прошёл медобследование и подписал четырёхлетний контракт, информирует официальный сайт «Порту».
Покупкой Фалькао чемпион Португалии намерен компенсировать потерю Лисандро Лопеса, перешедшего на днях в «Лион».
- 16 октября 2020
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:17
-
17:04
-
16:34
-
16:31
-
16:18
-
16:12
-
16:11
-
15:58
-
15:34
-
15:33
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:15
Партнерский контент