Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

"Порту" нашёл замену Лисандро Лопесу

"Порту" нашёл замену Лисандро Лопесу
Футбол / Прочие турниры 0

«Порту» подписал контракт с нападающим Радамелем Фалькао, который был приобретён у аргентинского «Ривер Плейта». За 60 процентов прав на футболиста португальский клуб заплатил? 3,9 млн. Колумбиец прошёл медобследование и подписал четырёхлетний контракт, информирует официальный сайт «Порту».

Покупкой Фалькао чемпион Португалии намерен компенсировать потерю Лисандро Лопеса, перешедшего на днях в «Лион».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020