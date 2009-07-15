"Порту" нашёл замену Лисандро Лопесу

«Порту» подписал контракт с нападающим Радамелем Фалькао, который был приобретён у аргентинского «Ривер Плейта». За 60 процентов прав на футболиста португальский клуб заплатил? 3,9 млн. Колумбиец прошёл медобследование и подписал четырёхлетний контракт, информирует официальный сайт «Порту».

Покупкой Фалькао чемпион Португалии намерен компенсировать потерю Лисандро Лопеса, перешедшего на днях в «Лион».