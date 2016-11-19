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«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «МЮ» благодаря голу Жиру на 89-й минуте

«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «МЮ» благодаря голу Жиру на 89-й минуте
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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Арсеналом» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

В середине второго тайма Поль Погба пасом вразрез бросил в прорыв Андера Эрреру, тот с лицевой линии прострелил в район 11-метровой отметки под удар Хуану Мате, который в касание пробил точно в дальний нижний угол.

В концовке встречи Алекс Окслейд-Чемберлен выполнил навес на голову Оливье Жиру, тот продавил Фила Джонса и с линии вратарской расстрелял голкипера.

«Арсенал» (25 очков) вышел на третье место в таблице, «МЮ» (19) идёт шестым.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
19 ноября 2016, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Мата – 68'     1:1 Жиру – 89'    