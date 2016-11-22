Венгер: надеюсь, «Арсенал» и «ПСЖ» покажут такой же футбол, какой был в Париже

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (23 ноября).

«Нам нужно как можно надежнее сыграть и в атаке, и в обороне. Обе команды любят владеть мячом. Матч в Париже был открытым и зрелищным (1:1), надеюсь, что и завтра болельщики увидят похожий футбол. Мы хотим занять первое место в группе, а для этого необходимо продемонстрировать свою силу», — цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.