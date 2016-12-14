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Марез: рад стать лучшим игроком Африки, хочу посвятить приз алжирским фанатам

Марез: рад стать лучшим игроком Африки, хочу посвятить приз алжирским фанатам
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Полузащитник «Лестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего футболиста Африки 2016 года по версии BBC.

«Для африканских игроков эта победа имеет большое значение, так что я очень рад и горд. Всегда приятно получать награды, для меня это огромная честь.

Кроме того, хотелось бы поблагодарить алжирских поклонников футбола и посвятить этот приз им, а также моей семье. Я буду продолжать играть в футбол. Посмотрим, что у меня получится дальше», – цитирует Мареза BBC Sport.

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