«Ливерпуль» летом может усилить состав Хартом

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», летом нынешнего года может оказаться в «Ливерпуле». Как сообщает Mirror, главный тренер «красных» Юрген Клопп изучает данный вариант, так как не совсем доволен игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты, истекает летом 2017 года. В то же время ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Торино» хотело бы продлить арендное соглашение Харта.