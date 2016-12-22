В «Лужниках» смонтировано более половины кресел

На стадионе “Лужники” смонтировано 27 тыс. кресел из 52 тыс. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарёв. В «Лужниках» состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира.
«Сейчас в «Лужниках» мы приступили к монтажу кресел, уже смонтировано 27 тыс. кресел из 52 тыс., цвет кресел выбирался посредством нашего приложения “Активный гражданин”, основные цвета — бордовый и золотистый», — цитирует Бочкарёва Mosday.
По словам Бочкарёва, в 2017 году планируется завершить работы по устройству архитектурного освещения и медиакровли.