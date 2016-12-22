Верратти: не вижу причин уходить из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти перемен не планирует. Агент футболиста сказал, что у его клиента есть предложения от клубов Серии А, однако 24-летний футболист не видит причин уходить из французской команды.
«Я не вижу причин уходить из «ПСЖ», несмотря на комментарии агента. Чувствую себя в порядке. Сказанное моим агентом подразумевает, что не каждому футболисту под силу всю карьеру провести в одной команде. Но есть разница между трудно и невозможно. Я живу чтобы побеждать, и я всегда говорил, что сейчас моя мечта – выигрывать с «ПСЖ», — цитирует Верратти Football Italia.
Контракт Марко Верратти с парижанами действует до лета 2021 года.