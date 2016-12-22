«Боруссия» М подтвердила назначение Хеккинга на пост главного тренера

Бывший наставник «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию», сообщает официальный сайт клуба. Специалист, как и ожидалось, подписал контракт с «Боруссией» до лета 2019 года.
После домашнего матча 16-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (1:2) руководство «Боруссии» приняло решение уволить с поста главного тренера Андре Шуберта. Решение было обусловлено неудачным выступлением команды: по итогам 16 туров «Боруссия» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Сам Хеккинг в нынешнем сезоне также был уволен из «Вольфсбурга» за неудовлетворительные результаты.