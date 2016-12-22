Моуринью не собирается отпускать Феллайни в Италию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни в январе команду, скорее всего, не покинет. В услугах футболиста заинтересованы «Милан» и «Интер», но главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не собирается отпускать бельгийца.
Как сообщает ESPN FC со ссылкой на источник в клубе, португальский специалист рассчитывает на 29-летнего футболиста, способного играть в полузащите на разных позициях.
В нынешнем сезоне Маруан Феллайни принял участие в 13 матчах АПЛ, 8 раз выходя на поле в стартовом составе.