Каналес: то, что делает Зидан, хорошо для футбола и для всех

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Серхио Каналес, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», поделился мнением о работе главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Каналес считает, что французский специалист отлично справляется со своими обязанностями.
«Невероятно то, чего он добился с тех пор, как возглавил «Реал». Насколько я мог узнать его за время моего короткого пребывания в «Реале», это очень хороший человек, и я радуюсь, что такие люди добиваются успехов. То, что делает Зидан, хорошо для футбола и для всех», — приводит слова Каналеса Marca.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.