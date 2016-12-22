«Томь»: разгружаем финансовую ведомость, с рядом игроков расторгнуты контракты

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что несколько футболистов расторгли контракт с клубом — мера вызвана необходимостью разгрузить финансовую ведомость. В частности, «Томь» покинули Александр Жиров, Давид Яблонский и Лукаш Дроппа, а также Антон Коченков, вернувшийся в «Локомотив».
«Ряд футболистов действительно расторгли контракт с «Томью», мы разгружаем финансовую ведомость. Это такие игроки, как Жиров, Яблонский и Дроппа. Также мы вернули в «Локомотив» Антона Коченкова, у него была такая опция в контракте. Пока что не могу сказать о том, как мы собираемся доигрывать сезон: дублем или как-то иначе», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.