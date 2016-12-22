Нигериец Обадже, не прошедший просмотр в «Спартаке», перешёл в тунисский клуб

Нигерийский нападающий Годвин Обадже, в конце ноября не прошедший просмотр в московском «Спартаке», отправился в ведущий тунисский клуб «Этуаль дю Сахель». 19-летний футболист прошёл в команде двухнедельный просмотр и подписал контракт. Об этом сообщает news24.com.ng. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
«Я подписал контракт с „Этуаль дю Сахель“. После того как они проявили интерес ко мне, мы провели переговоры и обо всём договорились.
Я доволен условиями в контракте. Хочу оправдать доверие, которое было на меня возложено, демонстрируя хорошую производительность на поле», — сказал Обадже.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Обадже пятилетний контракт, но позже стало известно, что нигериец не впечатлил тренерский штаб красно-белых и клуб не будет предлагать ему соглашение.