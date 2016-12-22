Агент: ЦСКА собирается сделать ставку на Витиньо

Агент Мигель Гуз, представляющий интересы нападающего ЦСКА Витиньо, прокомментировал вероятное возвращение своего клиента в московский клуб. В последнее время Витиньо играл на правах аренды за «Интернасьонал».
«Вряд ли Витиньо останется в Бразилии. Такое возможно только в случае крупной сделки. ЦСКА рассчитывает на Витиньо и надеется, что он поможет ему стать чемпионом России и пробиться в Лигу чемпионов.
Как к возвращению в Россию относится сам футболист? Он спокоен. Витиньо любит „Интернасьонал“, но понимает, что это часть футбольного процесса.
ЦСКА следил за всеми играми Витиньо и собирается сделать на него ставку. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.
Вероятность возвращения Витиньо в Россию — примерно 90%. Но это футбол, и всегда возможны неожиданные развития событий», — цитирует агента бразильское издание Zero Hora.