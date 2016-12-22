Манджукич отказался от перехода в «Спартак» с годовым окладом € 6 млн

«Спартак» делал предложение «Ювентусу» по поводу перехода нападающего Марио Манджукича. Как сообщает Calciomercato, хорватскому форварду столичный клуб предлагал контракт с зарплатой € 6 млн в год, но Манджукич не согласился, после чего красно-белые обратили внимание на нападающего «Милана» Луиса Адриано.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Миланом» условия перехода бразильского нападающего. Речь идёт о полноценном трансфере за € 7 млн.
Текущая зарплата Адриано в «Милане» составляет около € 3 млн в год, а контракт с итальянским клубом рассчитан до 2020 года. «Спартак» готов платить 29-летнему бразильцу такую же сумму за сезон, а также добавить различные бонусы за удачную игру.