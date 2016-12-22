Главный тренер сборной ЮАР Машаба отправлен в отставку

Главный тренер сборной ЮАР Эфраим Машаба, отстранённый в начале ноября от работы с командой, был отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола ЮАР. Согласно официальной информации, к тренеру были применены санкции после инцидента, который произошёл после матча отборочной кампании ЧМ-2018 с Сенегалом (2:1). Сообщалось, что Машаба раскритиковал федерацию футбола страны.
«Из-за нарушения тренером этических и иных норм мы были вынуждены освободить его от занимаемой должности в срочном порядке. Мы немедленно займёмся поиском нового главного тренера, который хорошо знаком с африканским футболом и сможет помочь сборной пробиться на чемпионат мира», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.