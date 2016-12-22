Агент защитника «Норшелланна» Максё подтвердил интерес со стороны «Зенита»

«Зенит» действительно интересуется защитником «Норшелланна» Андреасом Максё. Об этом сообщил агент 22-летнего датчанина Антони Александракис. Макшо является воспитанником «Норшеллана», дебютировал за главную команду в декабре 2012 года.
В текущем сезоне Максё провёл 20 матчей в чемпионате Дании и Кубке страны, а его контракт с «Норшелланном» рассчитан до лета 2019 года.
«Действительно, «Зенит» проявляет интерес к Андреасу Максё, но пока только смотрит за ним — переговоров ещё не было. Максё — капитан «Норшелланна», высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России», — цитирует Александракиса „Спорт день за днём“.