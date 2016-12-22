«Краснодар» заинтересовался лучшим полузащитником чемпионата Швеции — 2015

Полузащитник шведского клуба АИК Эбенезер Офори находится в сфере интересов примерно 10 команд, в числе которых фигурирует «Краснодар». Об этом сообщает африканское интернет-издание Ghanasoccernet.
Претендентами на 21-летнего ганского футболиста также считаются «Вест Хэм», «Гамбург», «Османлыспор», «Лорьян», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Нью-Йорк Сити» и другие.
В 2015 году Офори был признан лучшим полузащитником чемпионата Швеции. В этом году он был включён в символическую сборную шведского первенства. Минувший сезон АИК завершил на втором месте в турнирной таблице.