Дзадза готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Валенсию»

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, который на правах аренды играет за «Вест Хэм Юнайтед», готов пойти на понижение оклада ради перехода в «Валенсию». Об этом сообщает AS.
Руководство «Валенсии» уже ведёт переговоры о переходе 25-летнего футболиста, но камнем преткновения была зарплата игрока. Сейчас Дзадза зарабатывает € 3,2 млн в год, в то время как «Валенсия» готова платить максимум € 1,8 млн в год. Форвард согласен пойти на понижение оклада ради переезда в Испанию.
Ранее «Вест Хэм» заплатил за аренду итальянца € 5 млн. В соглашении аренды предусмотрен пункт о выкупе игрока за € 20 млн. «Валенсия» готова взять на себя обязательство по выплате «Ювентусу» трансферной компенсации.