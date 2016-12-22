Источник: Глушаков и Д. Комбаров попросили клуб вернуть К. Комбарова в «Спартак»

Полузащитник Кирилл Комбаров, выступающий за «Томь», может вернуться в «Спартак». Как сообщает «Спортдиалог», футболист хочет доиграть сезон-2016/17 в московском клубе, за который ранее уже выступал.
Отмечается, что о возвращении Комбарова руководство и главного тренера попросили его брат Дмитрий Комбаров и капитан красно-белых Денис Глушаков.
В текущем сезоне Кирилл Комбаров провёл в Премьер-Лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ сообщалось, что «Томь» может покинуть большая группа футболистов из-за долгов по зарплате, а томская команда доиграет сезон дублирующим составом.