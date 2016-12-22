Определены даты 18-20-го туров Премьер-Лиги

Сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге будет возобновлен 3 марта следующего года — в этот день пройдёт матч 18-го тура между «Томью» и «Ростовом». Один из центральных матчей тура, в котором ЦСКА примет «Зенит», состоится 4 марта, сообщает официальный сайт РФПЛ.
Полностью расписание матчей ближайших трёх туров выглядит так:
18-й тур
3 марта (пятница)
«Томь» — «Ростов»
4 марта (суббота)
«Оренбург» — «Арсенал»
ЦСКА – «Зенит»
5 марта (воскресенье)
«Урал» – «Амкар»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
«Краснодар» – «Спартак»
«Терек» — «Уфа»
6 марта (понедельник)
«Анжи» – «Рубин»
19-й тур
10 марта (пятница)
«Арсенал» — «Урал»
11 марта (суббота)
«Уфа» — «Крылья Советов»
ЦСКА – «Томь»
«Рубин» – «Оренбург»
12 марта (воскресенье)
«Амкар» — «Зенит»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Спартак» — «Анжи»
«Ростов» — «Терек»
20-й тур
17 марта (пятница)
«Анжи» — «Оренбург»
18 марта (суббота)
«Томь» – «Амкар»
«Урал» — «Рубин»
«Локомотив» — «Спартак»
19 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ростов»
«Терек» — ЦСКА
«Зенит» — «Арсенал»
«Краснодар» — «Уфа».