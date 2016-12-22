Буффон: рад, что проведу 600-й матч за «Юве», но это не последняя моя игра

Голкипер «Ювентуса» и капитан Джанлуиджи Буффон в преддверии матча за Суперкубок Италии с «Миланом», который состоится 23 декабря в Дохе, поделился ожиданиями. Футболист готовится провести 600-й матч в футболке «старой синьоры».
«Завтра я проведу 600-й матч за «Ювентус»? Рад, что кто-то считает, но это не последняя моя игра. Я определённо счастлив. Мотивация остаётся прежней, я так же хочу побеждать. Мы уважаем соперника, на «Сан-Сиро» в этом сезоне мы уже оступились. Что касается «Ювентуса», мне нравится быть частью большой команды», — цитирует Буффона официальный «твиттер» итальянского клуба.
Матч «Ювентус» — «Милан» начнётся в 19:30 мск.