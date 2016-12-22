Именно эта девушка станет лицом «Локомотива» на весь 2017 год. Званий «Вице-мисс» удостоились Дарина Ложкарёва и Галина Сыромолотова.
«Всем спасибо за поддержку и поздравления! Честно говоря, даже не думала о победе. Пришло спонтанное решение: схожу, поучаствую, эмоций получу! Я не могла основательно подготовиться к конкурсу, так как учёба отнимает слишком много времени, особенно под конец года. Учусь, кстати, на инженера путей сообщения, поэтому я — настоящий железнодорожник! За «Локомотив» болею давно. Помню, мне просто понравилась игра Лоськова и Торбинского. В 2010 году друг пригласил меня на стадион, и с тех пор «Локо» — моя большая любовь», — рассказала победительница.
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"
Звания «Мисс «Локомотив»—2016» удостоена студентка МИИТ Анастасия Полякова (в центре)