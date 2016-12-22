«Трабзонспор» приостановил переговоры со «Спартаком» о трансфере Таски

Переговоры между «Трабзонспором» и «Спартаком» о переходе защитника красно-белых Сердара Таски приостановлены, информирует Sporx. Турецкий клуб решил на некоторое время отложить переговоры по трансферу, так как передумал платить за немецкого футболиста € 3 млн, о которых стороны ранее предварительно договорились.
По мнению «Трабзонспора», такая сумма является завышенной, поскольку контракт Таски со «Спартаком» истекает через полгода. В текущем сезоне РФПЛ 29-летний футболист провёл в составе москвичей 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.