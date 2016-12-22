Широков: ЦСКА может рассчитывать на первое место в РФПЛ после зимней паузы

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о перспективах «армейцев» в весенней части РФПЛ, а также прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.
«Зная ЦСКА, команда может рассчитывать и на первое место в РФПЛ после зимней паузы. Да, ЦСКА отстаёт от „Спартака“ на восемь очков, но им ещё предстоит провести очный матч. По сути, красно-синим ещё предстоит сыграть со всеми лидерами.
Виктор Гончаренко — молодой, но достаточно опытный тренер. Получится ли у него в ЦСКА? Все предпосылки есть», — сказал Широков в эфире программы «Все на футбол».
После 17 туров ЦСКА идёт на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на три очка, а от «Спартака» — на восемь.