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Широков: ЦСКА может рассчитывать на первое место в РФПЛ после зимней паузы

22 декабря 2016, четверг. 17:29. Футбол
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о перспективах «армейцев» в весенней части РФПЛ, а также прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

«Зная ЦСКА, команда может рассчитывать и на первое место в РФПЛ после зимней паузы. Да, ЦСКА отстаёт от „Спартака“ на восемь очков, но им ещё предстоит провести очный матч. По сути, красно-синим ещё предстоит сыграть со всеми лидерами.

Виктор Гончаренко — молодой, но достаточно опытный тренер. Получится ли у него в ЦСКА? Все предпосылки есть», — сказал Широков в эфире программы «Все на футбол».

После 17 туров ЦСКА идёт на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на три очка, а от «Спартака» — на восемь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Роман Широков
Новости. Футбол
22 декабря 2016, четверг
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