Форсберг, удалённый в матче с «Баварией», дисквалифицирован на три игры

Нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг дисквалифицирован на три матча, сообщает Kicker.
Шведский форвард получил прямую красную карточку в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (0:3). В первом тайме Форсберг грубо нарушил правила против защитника мюнхенцев Филиппа Лама и был удалён с поля.
25-летний футболист был дисквалифицирован на три игры и пропустит матчи с «Айнтрахтом», «Хоффенхаймом» и дортмундской «Боруссией».
Форсберг после матча извинился за свои действия. «Я сказал Ламу, что это было сделано не специально. Я рад, что с Филиппом всё хорошо», — сказал игрок.
В текущем сезоне Форсберг сыграл в 15 матчах (12 в стартовом составе) Бундеслиги, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.