Текущая задолженность «Динамо» без учёта кредитов составляет 806 млн рублей

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский после прошедшего сегодня заседания президиума Центрального совета ВФСО «Динамо» рассказал, что задолженность футбольного клуба «Динамо» без учёта кредитов в настоящее время составляет 806 млн рублей.
«Мне непонятно, когда говорят, что ВТБ спонсирует «Динамо». Спонсировать своё имущество – нонсенс. ФК — их собственность, они её содержат. Через рекламные договора, а не спонсорство. Мы видим ВТБ в дальнейшем как якорного рекламодателя. Потребуются и другие, конечно. У нас есть переговоры, но сначала надо решить вопрос с главным спонсором. Рассчитываем, что до 29 декабря будет ясность. Просто мы буквально сегодня получили некоторые документы от ВТБ. Кроме базы на балансе ФК сейчас только игроки.
Если бы звучали такие цифры, как 10 млн за сезон от ВТБ как якорного спонсора, мы бы не переносили решение на 29 декабря. Перед ВТБ у нас никаких долгов нет. Наоборот – может быть. 806 млн рублей – текущая задолженность клуба, без учёта кредитов. Весь ЦС получает меньше, чем один игрок «Динамо», находящийся в аренде, за один квартал», — передаёт слова Стржалковского корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.