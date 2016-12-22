«Ювентус» не будет бороться за Дракслера, но может сделать предложение по Хамесу

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта дал понять, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес может стать трансферной целью итальянского клуба и исключил возможность перехода в стан «старой синьоры» полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера.
«Его переход в «Ювентус» невозможен, потому что он доставил нам много проблем, отказавшись от перехода (в «Ювентус» Дракслер не перешёл в 2015 году. — Прим. «Чемпионата»). Если вы один раз отказали «Ювентусу», клуб начинает искать в другом месте.
Четыре-пять лет назад мы не могли позволить заплатить за Игуаина и Пьянича, а теперь можем. Мы стали мощнее по сравнению с недавним прошлым благодаря отличной работе президента Андреа Аньелли и можем делать важные и значительные инвестиции. Конечно, мы хотим продолжать идти этим путём.
Хамес? Это будет зависеть от нашей трансферной кампании, финансовый баланс всегда должен соблюдаться, но «Ювентус» хочет быть одним из лучших клубов в мире. Это всегда будет нашей амбициозной целью», — заявил гендиректор «Ювентуса» в интервью La Gazzetta della Sport.