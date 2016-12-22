Готовность стадиона «Мордовия Арена» составляет 63%

Глава Республики Мордовия Владимир Волков рассказал о степени готовности стадиона «Мордовия Арена» к чемпионату мира 2018 года. По словам Волкова, стадион в Саранске готов на 63%. Также власти активизировали строительство пассажирского терминала аэропорта, строятся гостиницы, дорожная сеть и другие объекты. Глава Мордовии подчеркнул, что чемпионат мира – большое событие для всех жителей республики.
«Очень важно дать возможность каждому человеку почувствовать свою вовлечённость в подготовку к грядущему спортивному празднику. Это могут быть самые разные мероприятия, например, закладка новых парков и скверов, высадка деревьев. Участвуя в таких совместных акциях, любой житель республики сможет внести свою лепту в общее событие, оставить добрый след в памяти потомков», — цитирует Волкова издание «Известия Мордовии».